В Ferrari шутят, что премию Grammy надо было дать Леклеру

Вчера в США в 66-й раз состоялась традиционная церемония вручения Grammy – премий, которые присуждаются за выдающиеся достижения в музыкальной индустрии. Казалось бы, это событие при всей его значимости к автоспорту никакого отношения не имеет, однако в команде Ferrari на него отреагировали и по своему прокомментировали.

Цитируем: «Мы знаем, кто должен был выиграть премию Grammy». И далее было добавлено несколько эмодзи на музыкальные темы.

Всё это сопровождает фотографию Шарля Леклера, гонщика итальянской команды, который в прошлом году впервые познакомил болельщиков с собственным творчеством, обнародовав три инструментальные композиции, посвящённые трём конкретным гонкам сезона: Гран При Австралии, Майами и Монако.

Про эти работы Шарля, несколько лет назад открывшим в себе тягу к музыке, мы в своё время рассказывали, как и о том, что в недавнем видеоролике, которым он сопроводил новость о продлении контракта с Ferrari, за кадром тоже звучит саундтрек, в котором он был соавтором.

Шутки шутками, но если Леклер продолжит заниматься творчеством, и у него наберётся достаточно материала, то издать альбом – вообще не проблема, причём спрос на него будет, учитывая, сколько у Шарля болельщиков, а особенно болельщиц.

И тут хочется дать волю фантазии: на фоне новостей о том, что напарником Леклера начиная со следующего года станет Льюис Хэмилтон, который тоже давно занимается музыкой, то почему бы не предположить, что они могут составить интересный дуэт не только на трассе? Впрочем, не факт, слишком уж они разные люди. Хотя в Формуле 1 всякие бывают чудеса.

Возвращаясь к церемонии Grammy, можно добавить, что там-то чудес как раз не произошло: лучшим альбомом года назван Midnights Тейлор Свифт – это уже четвёртая подобная награда в творческой биографии 34-летней американской певицы. Кстати, столько Grammy за «Альбом года» ещё не было ни у кого.

А ещё можно напомнить, что несколько лет назад Тейлор Свифт выступала с концертом в Остине в дни Гран При США, так что какая-то связь между музыкой и Формулой 1 всё же есть, хотя и условная.

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