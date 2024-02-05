В Формуле 1 изменили формат уик-энда со спринтом

В понедельник 5 февраля в Лондоне состоялось первое в этом году заседание Комиссии Формулы 1 под председательством директора FIA по гонкам на одноместных машинах Николаса Томбасиса и президента Формулы 1 Стефано Доменикали.

На заседании был рассмотрен ряд вопросов, и в числе прочих был утверждён новый формат гоночного уик-энда со спринтом, который вступит в силу в 2024 году.

Новый формат выглядит следующим образом: в пятницу единственная тренировка и квалификация перед спринтом. В субботу – спринт и основная квалификация перед гонкой, в воскресенье – гонка.

Эти изменения ещё должны быть формально утверждены на заседании Всемирного совета FIA 28 февраля.

На заседании Комиссии также были внесены изменения в Технический и Спортивный регламенты. Одобрено предложение в 2024-м и в 2025-м увеличить до четырёх количество силовых установок на сезон для одного гонщика.

Во время гонки активировать DRS можно через один круг после старта или рестарта после ухода с трассы автомобиля безопасности. Раньше использовать DRS можно было через два круга.

Кроме того, Комиссия Формулы 1 обсудила ряд тем, касающихся регламента 2026 года, в частности финансовые вопросы и вопросы устойчивого развития. Были одобрены другие незначительные корректировки Технического, Спортивного и Финансового регламента на 2024 год.

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