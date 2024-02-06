Джеймс Ки: C44 – совершенно новая машина

Джеймс Ки, технический директор команды из Хинвила, ныне получившей название Stake F1, рассказал о процессе разработки новой машины, С44, и о некоторых особенностях её конструкции.

Джеймс Ки, технический директор: «Быть свидетелем рождения новой машины всегда здорово. Конечно, команда уже занималась проектом C44, когда я к ней присоединился, поэтому я подключился уже в процессе. В общем, надо отдать команде должное, она отлично сработала.

В Хинвиле прекрасный коллектив, на базе команды очень позитивная атмосфера, и все настроены добиться прогресса. Разумеется, конструирование и постройка такой машины, как С44 – проект чрезвычайно сложный, тем более в условиях действующего технического регламента. Поэтому крайне важно правильно управлять этим процессом, руководить сотнями людей, прилагавших огромные усилия в процессе разработки шасси и в конечном итоге его постройки.

Команда выбрала очень амбициозное направление задолго до того, как я в неё пришёл. Фактически C44 – совершенно новая машина, и только в её задней части есть некоторые области, перекочевавшие с прошлогоднего шасси. Ходовая часть машины претерпела значительные изменения – одни не видны со стороны, другие хорошо заметны.

Например, передняя подвеска полностью новая, и её разработка была очень сложной задачей для такой команды, как наша. Также во многом пересмотрена аэродинамика – как и следовало ожидать, это остаётся основной областью, на которую направлены наши усилия.

В целом машина выглядит совсем не так, как прошлогодняя C43. В ней воплощено много новых интересных решений, – все они собраны воедино, и в них заключён очень серьёзный потенциал. Поэтому нам не терпится поскорее увидеть всё это на трассе».

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