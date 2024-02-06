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Джеймс Ваулз: Элбона мы не отдадим

Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз опроверг слухи о том, что в следующем году Алекс Элбон может перейти в Mercedes или Red Bull…

Джеймс Ваулз: «У Алекса контракт с Williams до конца 2025 года. Все сообщения по поводу его перехода, которые вы видите, а одно из них особенно, являются спекулятивными.

Задача всех сотрудников Williams заключается в том, чтобы создать атмосферу, которая устроит гонщика такого калибра как Алекс. Я говорил это с самого начала и готов повторить, он – невероятный гонщик, заслуживающий права бороться в первых рядах. Он ничем не уступает другим чемпионам, с которыми я работал прежде.

Мы с Алексом хорошо поговорили о том, как будем двигаться дальше. Мы рассчитываем на долгосрочное будущее и понимаем, что команда должна заслужить это право. Мы хотим доказать всему миру, что это не та Williams, которая много лет стояла на месте, что мы постоянно движемся вперед.

Стал бы я стоять у него на пути, если бы он получил такое предложение? На мне лежит ответственность за Williams. Это не ответственность перед одним человеком, в данном случае Алексом, это ответственность перед командой. Так что, если какое-то решение будет принято, то только потому, что я четко осознаю, что оно соответствуют долгосрочным интересам команды».

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