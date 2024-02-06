Элбон: Сложно представить Льюиса в красной униформе

В день презентации Williams Алекса Элбона спрашивали не только о его команде – ему также пришлось поделиться своим мнением о предстоящем расставании Льюиса Хэмилтона с Mercedes.

«Как и всех, меня поразила новость о том, что Льюис перейдёт в Ferrari, – поделился Алекс в интервью Sky Sports News. – Обычно какая-то инсайдерская информация о такого рода переходах появляется заранее, за неделю или две до официальных заявлений, но я в это время был в Испании, поэтому когда обо всём узнал, то удивился не меньше других.

Но это же здорово, ведь любой шум способствует популярности Формулы 1, а это одна из самых громких новостей с трансферного рынка за долгое время. Хотя мне пока сложно представить Льюиса в красной униформе».

Разумеется, Элбона сразу спросили, не занимает ли его мысль о вакансии в Mercedes, которая откроется в следующем году, тем более его контракт с Williams к тому времени истечёт, а они с Джорджем Расселлом хорошие друзья.

«Честно говоря, я пока об этом не думаю, – сказал Элбон. – Сейчас всё это скрыто от посторонних глаз, хотя где-то за кулисами событий работа уже началась. Я же полностью сосредоточен на моих задачах в Williams, ведь команда сейчас на подъёме, и я стараюсь как можно лучше справиться с делом.

Я вижу, что интерес к Williams постоянно растёт, это связано с нашими результатами, и разговоров о команде так много, потому что мы неплохо выступали в прошлом сезоне. Хочется, чтобы поводов для таких разговоров было ещё больше, чтобы наши результаты были как можно выше.

Повторюсь, сейчас для меня главное – моя работа в Williams. Многое будет зависеть о того, как мы проведём первые гонки сезона – надо понять, насколько нам удалось прибавить по сравнению с прошлым годом. Сейчас это важнее всего».

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