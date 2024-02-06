Карлос Сайнс поработал во Фьорано за рулём F1-75

Сегодня для Ferrari важный день – на базе команды в Маранелло впервые завели двигатель на новой машине. На таких F1-24 Шарль Леклер и Карлос Сайнс будут выступать в предстоящем сезоне, однако техника, выпущенная в предыдущие годы, тоже не простаивает.

В этот период Скудерия даёт своим гонщикам возможность поскорее войти в форму, и сегодня за рулём F1-75, машины 2022 года, на заводском треке во Фьорано, работал Карлос Сайнс. Об этом сообщила пресс-служба Ferrari, но без каких-либо подробностей.

Впрочем, известно, что с утра эту же машину пилотировал Артур Леклер, младший брат Шарля, недавно пополнивший ряды сотрудников команды – в основном его задача состоит в том, чтобы помогать Ferrari заниматься доводкой машины, работая на симуляторе. Но для того, чтобы хорошо с этим справляться, ему нужен опыт пилотирования реальной машины, и сегодня он продолжил его накапливать. А впервые за руль F1-75 он сел неделю назад на частных тестах в Барселоне.

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