Кристиан Хорнер отрицает обвинения в свой адрес

Мы уже рассказывали, что в отношении руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера началось расследование после того, как он был обвинён в «ненадлежащем поведении».

Новостное агентство PA сообщает, что обвинение было выдвинуто одним из сотрудников/сотрудниц команды Red Bull Racing. По информации Sky News, расследование в отношении Хорнера начала не команда Формулы 1, а материнская компания Red Bull, чья штаб-квартира расположена в Австрии.

Другие подробности дела пока неизвестны, но сам Кристиан Хорнер уже отверг все обвинения в свой адрес.

«Я категорически отрицаю эти претензии», – приводит слова Хорнера телеканал Sky News.

По информации британского телеканала, Кристиан Хорнер продолжит выполнять обязанности руководителя команды Формулы 1 во время расследования.

Презентация новой машины Red Bull Racing RB20 запланирована на 15 февраля.

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