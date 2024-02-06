Сайнс: Готов отдать Ferrari все свои силы в этом сезоне

После заявления Ferrari о контракте с Льюисом Хэмилтоном в сезоне 2025 года, когда он станет напарником Шарля Леклера, стало понятно, что Карлос Сайнс будет вынужден сменить команду.

В эфире Sky Sport News гонщик Ferrari рассказал о своих планах…

Карлос Сайнс: «Я в порядке, я спокоен, мы работаем на будущее, на то, что ждёт нас впереди. Это очень важный год, мой последний год в команде, и я хочу сделать все, что в моих силах. Я тренируюсь, чтобы подготовиться как можно лучше и выложиться по полной.

Нет, я не расстроен. Я знал ситуацию изнутри и готовился к возможным переменам. Но, как я уже сказал, я не хочу думать ни о чём, кроме того, как отдать Ferrari все свои силы в этом сезоне.

Непривычно ещё до начала чемпионата понимать, что меня ждёт последний сезон в команде, но не сомневаюсь – как только я надену шлем в Бахрейне и выйду на трассу, я буду думать только о том, чтобы проехать как можно быстрее. И если появится шанс стать чемпионом мира, я постараюсь им воспользоваться».

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