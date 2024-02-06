Тото Вольфф ответил на реплику Хельмута Марко

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко, комментируя переход Льюиса Хэмилтона из Mercedes в Ferrari, предположил, что теперь руководителям Mercedes и Ferrari будет сложно поддерживать дружеские отношения. В ответ Тото Вольфф заявил, что переход Льюиса не отразится на его общении с Фредериком Вассёром.

Тото Вольфф: «Я с большим уважением отношусь к Фредерику не только как к руководителю команды, но и как к давнему другу. Когда он занял свой пост в Ferrari, то стало понятно, что он должен использовать любую возможность. Так что нет ничего плохого в том, что Фредерик пытается нанять лучших сотрудников и лучших гонщиков. Произошедшее не повлияет на наши отношения.

В Формуле 1 беспощадная конкуренция. Я пытаюсь делать всё, что в моих силах, в интересах своей команды, а он – в интересах Ferrari. Мы с ним координируем наше общение – я созваниваюсь с ним много раз за неделю. Знаете, это как в регби – мы бьём друг друга по носу, но за пределами игрового поля у нас уважительные отношения.

У меня нет сомнений, что Фредерик сможет поддерживать очень хорошие отношения с Льюисом. Они знакомы больше 20 лет ещё с тех пор, когда Льюис выступал за ART. Фредерик понимает мысли гонщиков. Он работает совсем не так, как я, но его послужной список свидетельствует о том, что он добивается успеха».

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