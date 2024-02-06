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В Ferrari завели мотор на новой машине

Пресс-служба Ferrari подтвердила, что в Маранелло на новой SF-24 впервые запустили силовую установку. Всё прошло в соответствии с графиком.

Презентация машины пройдёт 13 февраля, а 21-го она начнёт зимние тесты.

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