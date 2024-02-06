В Ferrari завели мотор на новой машине

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Сайнс: Готов отдать Ferrari все свои силы в этом сезоне
После заявления Ferrari о контракте с Льюисом Хэмилтоном в сезоне 2025 года, когда он...
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Джеймс Ваулз: Элбона мы не отдадим
Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз опроверг слухи о том, что в следующем году Алекс...
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В Visa RB впервые завели мотор на новой машине
Вчера пресс-служба Red Bull сообщила о том, что на новой машине впервые запустили силовую...
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На базе Red Bull запустили двигатель на новой машине
Подготовка к новому сезону идёт полным ходом. Пресс-служба Red Bull Racing сообщила, что на...