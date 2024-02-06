В Visa RB впервые завели мотор на новой машине

Вчера пресс-служба Red Bull сообщила о том, что на новой машине впервые запустили силовую установку Honda, а сегодня это же подтвердили в Visa Cash App RB.

Обе команды будут использовать одинаковые силовые установки по ходу сезона, созданные при поддержке Honda.

В Visa RB представят раскраску новой машины 8 февраля на презентации в Лас-Вегасе – в новый сезон команду поведут Лорас Мекис и Питер Байер, заменившие ушедшего в отставку Франца Тоста.

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