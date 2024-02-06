В Williams изменили подход к разработке машины

В понедельник в Williams представили машину FW46 для сезона 2024 года. Алекс Элбон рассказал, что при разработке новинки под руководством Джеймса Ваулза инженеры придерживались иного подхода, чем в предыдущие годы. В команде надеются, что этот новый подход позволит бороться за более высокие позиции на трассе.

«Машина выглядит великолепно, мне нравится! – сказал Алекс Элбон на презентации FW46. – За последний год ситуация для нашей команды несколько изменилась. Всегда существуют возможности прибавить, но сейчас важно понять, какой получилась новая машина. Думаю, она будет отличаться от прошлогодней в плане подхода к пилотированию. Надеюсь, отличия будут и в скорости.

Предполагаю, что каждая команда сделает шаг вперёд. Все говорят о том, какой прибавки в цифрах они добились и насколько стали быстрее по сравнению с прошлым годом. Но всё познаётся в сравнении – вскоре узнаем, как мы выглядим на фоне остальных. С уверенностью можно сказать, что мы хорошо поработали. Я не хочу слишком рано говорить о том, что у нас есть шансы на что-то большое, но посмотрим.

Не хочу добавлять прессинг Джеймсу, но нас ждёт первый год, когда он действительно всем руководит и за всё отвечает. В предыдущие четыре-пять лет команда придерживалась определённого подхода к созданию машины, но в этом году отличия в подходе достаточно заметные.

Именно поэтому мы говорим, что машина отличается от прошлогодней. Мы пошли на больший риск и постарались отойти от наших прошлых подходов и привычек. Это определённо правильное решение – вскоре узнаем, сработает ли оно».

Источник