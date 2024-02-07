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Автоспорт

16:30 МСК: Презентация новой машины Alpine F1

В 16:30 по московскому времени в Alpine представят раскраску своей новой машины на сезон 2024 года и расскажут о деталях всей спортивной программы.

Наблюдать за презентацией можно на этой странице.

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