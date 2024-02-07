16:30 МСК: Презентация новой машины Alpine F1

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В Williams прокомментировали скандал вокруг Хорнера
Руководитель Williams Джеймс Ваулз стал первым официальным представителем одной из команд Формулы 1, который...
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Найджел Мэнселл: Лично я выиграл титул в 39 лет…
Найджел Мэнселл высказал своё мнение о предстоящем переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari: чемпион мира...
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Масса: Приход Хэмилтона сильнее мотивирует Леклера
Фелипе Масса 8 из своих 15 сезонов в Формуле 1 провёл в составе Ferrari,...
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Формула 2: Тейлор Барнард подписал контракт с PHM
Тейлор Барнард переходит в Формулу 2: 19-летний британский гонщик подписал контракт с PHM Racing...