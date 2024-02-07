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Автоспорт

Двое ключевых сотрудников ушли из FIA

Ключевые сотрудники продолжают покидать FIA. Руководитель отдела управления и регулирования FIA Пьер Кеттерер и глава отдела по работе с коммерческими правами Эдвард Флойдд оставили свои посты.

Оба специалиста были ключевыми представителями федерации на переговорах с Формулой 1 о Договоре согласия. Кеттерер перешёл на работу в Международный олимпийский комитет, тогда как дальнейшее место работы Флойдда неизвестно.

В декабре свой пост оставил спортивный директор FIA Стив Нильсен и глава комиссии FIA «Женщины в автоспорте» Дебора Майер. В январе из FIA ушёл Тим Госс, занимавший должность технического директора гонок на одноместных машинах.

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