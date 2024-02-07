Эстебан Окон: У меня есть контракт с Mercedes

Рассуждая о том, кто может заменить Льюиса Хэмилтона в Mercedes в 2025 году, пресса в числе претендентов упоминает Эстебана Окона. На презентации Alpine A523 французский гонщик подтвердил, что у него есть действующий контракт с Mercedes, но добавил, что полностью сосредоточен на выступлениях за Alpine.

Эстебан Окон: «У меня всегда были прочные связи с Mercedes. Я по-прежнему вхожу в число молодых гонщиков Mercedes, хотя сам по себе уже не молод. Тем не менее, у меня по-прежнему есть с ними контракт. Такова ситуация на данный момент, но посмотрим, что будет дальше.

Сейчас я полностью сосредоточен на проекте Alpine. Как обычно, я должен хорошо делать свою работу на трассе. Каждый год критически важен в Формуле 1 независимо от того, есть у тебя контракт или нет. Если не показывать результаты, то останешься без места. Так это и работает.

Если ты хорошо справляешься с работой, то всегда будут всевозможные слухи и разговоры по твоему поводу. Если о гонщике говорят, значит, он неплохо проявил себя на трассе.

Полагаю, новости о Льюисе удивили всех. Никто не ожидал ничего подобного во время зимнего перерыва, поскольку обычно это довольно спокойный период. Но, судя по всему, этой зимой спокойно не будет».

Источник