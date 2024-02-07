Формула 2: Тейлор Барнард подписал контракт с PHM

Тейлор Барнард переходит в Формулу 2: 19-летний британский гонщик подписал контракт с PHM Racing – таким образом, последняя вакансия в командах этой молодёжной серии на предстоящий сезон заполнена.

Барнард сотрудничает с PHM с 2022 года – в том сезоне он стал вице-чемпионом немецкой серии ADAC F4. Зимой 2023-го вместе с этой командой он выступал в ближневосточном чемпионате Formula Regional Middle East (FRME) и вновь занял второе место в личном зачёте, уступив только Андреа Кими Антонелли.

Прошлый сезон Тейлор провёл в составе Jenzer Motorsport в Формуле 3, одержав победу в дождевой гонке на классической бельгийской трассе в Спа, и занял по итогам года 10-е место. Этой зимой он вновь выступает в FRME, на его счету три победы в девяти гонках, и он пока находится на 2-й строчке личного зачёта.

Тейлор Барнард: «Я рад подняться на следующую ступень карьерной лестницы, приблизиться к моей мечте и, конечно, хочу как можно лучше к этому подготовиться, поэтому ради хороших результатов сделаю всё, что в моих силах и даже больше».

Напарником Тейлора будет ещё один новичок, Джошуа Дюрксен – в PHM Racing надеются, что новый сезон сложится лучше, чем прошлый, когда она заняла последнее, 11-е место в командном зачёте. Тогда она была единственной командой, не заработавшей вообще ни одного очка.

Барнард также сотрудничает с McLaren Racing, выполняя обязанности резервного гонщика команды Формулы E.

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