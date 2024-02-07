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Масса: Приход Хэмилтона сильнее мотивирует Леклера

Фелипе Масса 8 из своих 15 сезонов в Формуле 1 провёл в составе Ferrari, отлично знает эту команду и вполне понимает решение Льюиса Хэмилтона следующий этап карьеры посвятить Скудерии.

«Я не знал, что всё к этому идёт. Мне казалось, Льюис завершит карьеру в Mercedes, – поделился вице-чемпион 2008 года в интервью Gazzetta dello Sport (как все помнят, титул тогда выиграл именно Хэмилтон). – С другой стороны, давайте посмотрим на результаты Mercedes в двух предыдущих сезонах. Кроме того, мы же знаем, что Льюис никогда не делал секрета из своего интереса к Ferrari – если всё это учесть, то его решение уже не кажется таким уж неожиданным.

Я могу лишь предположить, что он больше не верит в возможность повторения прежних успехов вместе с Mercedes. Вероятно, ему нужен новый вызов, и сейчас для этого настал подходящий момент».

Бразильский ветеран Формулы 1 не сомневается, что такой напарник, как Хэмилтон, заставит Шарля Леклера собраться, и это станет для гонщика из Монако фактором дополнительной мотивации.

«Шарлю некого опасаться, он должен просто сконцентрироваться на своей работе, – считает Масса. – Целеустремлённость и отношение к делу, характерное для Хэмилтона  – важный фактор, который повлияет на атмосферу в команде. Но это также придаст Шарлю дополнительную мотивацию, ведь одолеть Льюиса за рулём точно такой же машины – очень интересный вызов.

Кроме того, приход Хэмилтона весьма позитивно скажется на бренде Ferrari в плане маркетинга. Однако при этом команда нуждается в усилении, Ferrari требуются новые высококлассные специалисты, и нужно построить более быструю машину. Ведь если машина будет недостаточно эффективной, тогда и Хэмилтон не сможет побеждать».

Также Фелипе ответил на вопрос, кто может заменить Льюиса в Mercedes: «Я бы пригласил Фернандо Алонсо или посадил бы за руль молодого Кими Антонелли».

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