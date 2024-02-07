McLaren и Workday расширили сотрудничество

В прошлом году команда McLaren подписала многолетнее соглашение с компанией Workday, которая является одним из ведущих разработчиков и поставщиков программных решений для таких сфер, как финансы и работа с персоналом.

Компания стала официальным партнёром команды, а с 2024-го сотрудничество будет расширено. Логотипы Workday появятся на заднем антикрыле MCL38 и на униформе команды.

Мэтт Деннингтон, исполнительный директор по партнерству McLaren Racing: «Мы рады расширению сотрудничества с Workday. Их продуктовые решения во многом помогли в поддержании нашего умения адаптироваться и в гибкости принятия бизнес-решений. Мы с нетерпением ждём продолжения этого в будущем».

Источник