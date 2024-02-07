Минцлафф может заменить Хорнера во главе Red Bull Racing

Оливер Минцлафф, отвечающий за всю рекламную деятельность австрийского производителя энергетических напитков Red Bull, может возглавить команду Формулы 1 Red Bull Racing в случае увольнения Кристиана Хорнера. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская The Times.

По информации газеты, сотрудники команды в настоящий момент «остаются в неведении относительно того, что именно происходит и могут только предполагать, связано ли стремление материнской компании отстранить Хорнера от руководства, чтобы поставить во главе команды высокопоставленного человека из Зальцбурга».

По данным источников The Times, возможные кадровые перестановки могут привести к тому, что Минцлафф встанет во главе команды Формулы 1.

Считается, что Кристиан Хорнер пользуется поддержкой со стороны акционеров Red Bull из Таиланда, но после смерти Дитриха Матешица у него напряжённые отношения с австрийскими владельцами компании.

Газета утверждает, что для самого Хорнера выдвинутые против него обвинения стали «полным сюрпризом», и он узнал о них в понедельник, когда принимал участие в заседании Комиссии Формулы 1. В пятницу Кристиану предстоит многочасовой допрос в рамках расследования поданной против него жалобы.

Другое британское издание, The Sun, приводит некоторые подробности того, в чём именно обвиняют Хорнера. Якобы жалобу против него подала одна из сотрудниц команды – Хорнер был обеспокоен её поведением и «ясно дал понять, что недоволен». Сотрудница продолжила жаловаться на его «контролирующее» поведение, что и привело к кризису в чемпионской команде.

Источник