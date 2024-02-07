Найджел Мэнселл: Лично я выиграл титул в 39 лет…

Найджел Мэнселл высказал своё мнение о предстоящем переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari: чемпион мира 1992 года не сомневается в том, что его знаменитый соотечественник вполне способен выиграть титул за рулём красной машины.

Мэнселл выступал за Скудерию в течение двух сезонов, в 1989-м и 1990 гг., и тоже уже в зрелом возрасте. В первом сезоне его напарником был Герхард Бергер, который на шесть лет моложе него, однако они показывали примерно одинаковые результаты. Но команда из Маранелло тогда была не в лучшей форме, и в 1989-м по итогам сезона Мэнселл опередил Бергера, заняв 4-е место в личном зачёте, тогда как австриец был только седьмым.

В следующем году Il Leone, как его называли в Италии, закончил чемпионат на 5-м месте, а Бергер – на 4-м, но он тогда уже перешёл в McLaren. Новым напарником Мэнселла в том году стал Ален Прост, с которым у Найджела были сложные отношения, что, впрочем, не помешало французу в 1990-м стать вице-чемпионом.

А свой единственный титул Мэнселл выиграл вместе с Williams, когда ему уже исполнилось 39 лет. Более того, расставшись с Формулой 1, в 1993-м Найджел вновь всех удивил, когда с первой попытки выиграл титул в американской серии IndyCar, хотя до этого никогда не выступал на овалах.

«Поговаривают, что Льюис уже староват – это в 39-то лет? – рассуждал Мэнселл в интервью BBC. – Нет, я так не думаю. Лично я выиграл титул в 39 лет и мог бы остаться в Формуле 1, но вмешалась политика. Но если Льюис не утратил мотивации, то ему вполне по силам выступать на прежнем уровне ещё несколько лет, а то ещё дольше.

По-моему, это прекрасные новости, и Льюис ещё может выиграть восьмой титул, хотя, конечно, Макс Ферстаппен сделает всё, чтобы ему помешать. Я думаю, что и предстоящий сезон будет очень интересным, и тем более чемпионат 2025 года обещает быть захватывающим».

Источник