Пьер Гасли: Alpine F1 представит реальную машину

7 февраля Пьеру Гасли исполнилось 28 лет, и новую машину Alpine, которую заводская команда концерна Renault представит сегодня, можно считать лучшим подарком к его дню рождения.

«Сегодня особенный день, и я надеюсь, что получу очень хороший подарок! – сказал Пьер в эфире телеканала Sky Sports News. – Я очень рад, что у нас уже всё готово, хотя до начала предсезонных тестов в Бахрейне остаётся ещё пара недель.

Слишком много о новой машине говорить не стану, но мы представим реальную A524. Вся команда упорно трудилась в межсезонье, но процесс создания нового шасси начался намного раньше, и уже в конце прошлого года мы очень активно работали на симуляторе. А зимой я старался как можно больше времени уделить физической подготовке, ведь впереди напряжённый сезон из 24 гонок, но я прекрасно себя чувствую – это относится и к моей физической форме, и к психологическому состоянию.

Если 12 месяцев назад я ещё не успел по-настоящему познакомиться с командой, то теперь в этом плане всё намного лучше, так что я предвкушаю очень интересный сезон.

Здорово, что мы представим новую машину здесь, на базе в Энстоуне, где она создавалась и строилась, но, конечно, ещё больше я жду момента, когда смогу впервые выехать на ней на трассу и проверить, на что она способна. Разрабатывая эту машину, наша команда применила очень агрессивный подход, и A524 существенно отличается от прошлогодней модели, и хотя впереди ещё очень много работы, мы к этому готовы».

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