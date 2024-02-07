В Sauber удалили бренд Stake из списка партнёров

Новый титульный спонсор Sauber, компания Stake, зарегистрированная на острове Кюрасаю, по оценкам экспертов, должна выплатить по контракту с командой порядка $50 млн., но похоже, что её расходы будут заметно выше.

О том, что у Stake F1 возникли неприятности в Швейцарии, мы рассказывали, но теперь стали известны некоторые новые подробности. Поскольку онлайн-казино как вид бизнеса в этой стране считается незаконным, то запрещена и любая его реклама, однако в официальное наименование команды из Хинвила теперь включен бренд Stake, и это уже повод для юридических претензий.

Как сообщает швейцарская радиостанция SRF, поскольку Федеральная комиссия по казино подала судебный иск против Sauber Motorsport, то компании грозит штраф до 500 тысяч франков – по действующему курсу это больше 532 тысяч евро.

Тем не менее, реакция Алессандро Алунни Брави, представителя команды, была спокойной, по крайне мере, пока. «Мы всегда следуем всем действующим законам, в том числе тем, что приняты в Швейцарии, – приводит его слова SRF. – Разумеется, мы принимаем все меры, чтобы этим законам соответствовать».

Судя по всему, эти меры команда уже принимает, и на официальном сайте Sauber Group из списка спонсоров и партнёров бренд Stake уже удалён.

Также Брави предостерёг болельщиков от излишних ожиданий в предстоящем сезоне: «На этот раз мы предпочитаем не говорить о конкретных целях, которые стоят перед командой. Но наша задача в том, чтобы прибавить во всех областях – это также относится к работе на трассе, к пит-стопам и тактике гонок».

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