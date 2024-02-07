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В Williams прокомментировали скандал вокруг Хорнера

Руководитель Williams Джеймс Ваулз стал первым официальным представителем одной из команд Формулы 1, который прокомментировал разгорающийся скандал вокруг Кристиана Хорнера.

Против руководителя Red Bull Racing выдвинуты обвинения в «ненадлежащем поведении». Подробности дела неизвестны широкой публике, но различные источники сообщают, что речь может идти об «агрессивном стиле управления» командой. Ожидается, что уже в ближайшую пятницу Хорнер ответит на вопросы юристов.

Отвечая на вопрос о ситуации, в которой оказался глава чемпионской команды, Джеймс Ваулз сказал: «Выдвинуты обвинения, но я боюсь, что у меня нет никакого понимания, что стоит за этим делом, и что именно там произошло.

Всё, что я могу сказать, так это то, что если бы что-то подобное произошло с нашей командой, мы бы оказали всяческую поддержку, чтобы разрешить ситуацию и удостовериться, что культура, принятая в команде, всех устраивает.

Полагаю, это означает, что мы все должны посмотреть на себя в зеркало и убедиться, что мы задаём правильные вопросы и действуем таким образом, что сможем гордиться своими поступками не только сегодня, но и через десять лет».

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