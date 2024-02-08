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Этап в Чикаго получит название Гран При Северной Америки

Мы рассказывали, что владельцы Формулы 1 из Liberty Media зарегистрировали несколько торговых знаков, связанных с Гран При Чикаго, и это породило волну слухов о появлении четвёртого этапа в США в ближайшие годы. И хотя местные политики высказали сомнения относительно перспектив гонки на городской трассе, свежая порция слухов свидетельствует об обратном.

Источники Fastest Pitstop сообщают, что в Формуле 1 не отказались от планов провести гонку в Чикаго и рассматривают два варианта названия для этапа – Гран При Северной Америки или Гран При Фестиваля Чикаго.

Для гонки в календаре собираются освободить слот с конца апреля до середины июня, когда в Чикаго самая благоприятная погода. В идеале в Формуле 1 хотят сделать этап сдвоенным с Гран При Канады, чтобы минимизировать расходы, связанные с перелётом из Европы в Северную Америку и обратно.

О возможных сроках появления Чикаго в календаре Формулы 1 ничего неизвестно.

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