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Формула 3: Никита Бедрин перешёл в PHM AIX Racing

Никита Бедрин продолжит карьеру в Формуле 3 в 2024 году. Гонщик, выступающий под итальянской лицензией, перешёл в команду PHM AIX Racing.

В 2023-м Никита провёл дебютный сезон в Формуле 3 в составе Jenzer Motorsport и занял 18-е место в личном зачёте. Его лучшими результатами стали два третьих места – в субботнем спринте в Венгрии и в воскресной гонке в Спа.

Никита Бедрин: «Я очень рад предоставленной возможности. Подписание контракта стало возможным буквально в последнюю минуту и оказалось для меня полной неожиданностью. Меня ждёт много тяжёлой работы.

Огромное спасибо PHM и AIX за то, что контракт стал возможным. Я готов полностью выложиться».

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