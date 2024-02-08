Кендрик Ламар и Бэби Ким выступят на презентации Visa RB

Презентация команды Visa RB пройдёт 8 февраля в Лас-Вегасе. Начало шоу – в 21:00 по местному времени, но в Москве это будет 08:00 пятницы.

Команда дозировано сообщает сведения о предстоящей презентации, постепенно подогревая к ней интерес. В частности, сегодня было объявлено, что на презентации выступят два рэпера: Кендрик Ламар и Бэби Ким.

Другие подробности команда не раскрывает, но ранее в её социальных сетях появилось название новой машины – RB-01.

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