Piquadro – новый поставщик Visa RB

Итальянская компания Piquadro, производящая рюкзаки, сумки, чемоданы и аксессуары для бизнеса и путешествий, стала официальным поставщиком Visa RB. В новом сезоне сотрудники и гонщики команды будут использовать её продукцию во время перелетов на этапы.

Петер Байер, исполнительный директор Visa RB: «Формула 1 постоянно находится в движении благодаря календарю из 24-х гонок, проходящих на четырёх континентах. Каждый сотрудник команды совершает от 50 до 70 перелётов в год, и теперь мы можем рассчитывать на то, что Piquadro предоставит нам прочные, функциональные и долговечные чемоданы.

Теперь у нас одним поводом для беспокойства меньше, когда мы сидим в самолёте перед взлётом и наблюдаем в иллюминатор свой багаж, который ожидает погрузки под дождём или палящим солнцем.

Функциональность чрезвычайно важна, но не менее важны дизайн и качество изготовления чемоданов. Уверен, вы понимаете, что итальянский колорит очень близок нашим сердцам».

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