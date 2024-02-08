Шумахер не задумывался о возможности заменить Хэмилтона

В 2024 году Мик Шумахер проведёт дебютный сезон в гонках на выносливость в составе Alpine и параллельно продолжит выполнять обязанности резервного гонщика Mercedes в Формуле 1. На презентации Alpine Мика спросили, как он оценивает свои шансы занять место Льюиса Хэмилтона в Mercedes в 2025-м.

«Я особо не задумывался на эту тему, – приводит ответ Мика издание Racingnews365. – Я очень доволен той командой инженеров, которая окружает меня. Мы уже лучше понимаем друг друга – я понимаю, что нужно команде, а они понимают, что нужно мне, и как я работаю. Мы отлично сработались.

Я считаю важным поддерживать этот уровень сотрудничества и продолжать вместе работать, чтобы провести сезон.

Сегодня у нас презентация машины Alpine. А что касается всего остального, то посмотрим, как будут разворачиваться события в ближайшие несколько недель».

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