В Alpine прокомментировали отказ проекту Andretti

Компания Renault была готова стать поставщиком силовых установок для команды Andretti, но проект не получил «зелёный свет» от Формулы 1. На презентации новой машины Alpine руководитель Брюно Фамен прокомментировал решение руководства чемпионата отказать Майклу Андретти в допуске на старт.

«Мы всегда говорили, что будем приветствовать появление одиннадцатой команды, если она добавит ценности Формуле 1, – приводит слова Фамена Racingnews365. – Однако окончательное решение остаётся за FOM. Они – промоутеры, поэтому это их зона ответственности. Они приняли решение, и мы ему следуем. На этом всё.

В прошлом у нас были разговоры с Andretti, и мы были готовы возобновить с ними переговоры, если бы они получили гарантии участия. Мы рассматривали такой вариант, но окончательного решения не было».

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