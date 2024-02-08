В Haas представили гоночные комбинезоны

На прошлой неделе в Haas представили компьютерные рендеры VF-24 – машины 2024 года. Сегодня пресс-служба команды опубликовала фотографии гоночных комбинезонов, в которых в предстоящем сезоне предстоит выступать Кевин Магнуссену и Нико Хюлкенбергу.

Если в прошлом году гонщики Haas выступали в белых комбинезонах с небольшими вкраплениями черного и красного, но в 2024-м в раскраске преобладает чёрный цвет.

В ближайшее воскресенье, 11 февраля, в Haas проведут обкатку машины. Первым за руль сядет Нико Хюлкенберг.

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