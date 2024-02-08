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Автоспорт

В Лас-Вегасе представили шоу-кар для Гран При 2024 года

В эти дни свои презентации проводят не только команды Формулы 1 – организаторы Гран При Лас-Вегаса решили именно сейчас представить особую раскраску шоу-кара, посвящённую гонке 2024 года. Этот макет, оформление которого выдержано в черно-красной гамме с элементами белого, будет использоваться в течение года в разного рода рекламных акциях.

Промоутеры третьей американской гонки анонсировали новость заранее, но не раскрывали её сути, а когда видеоролик с шоу-каром, раскрашенным по-новому, был обнародован, это вызывало неоднозначную реакцию болельщиков.

В Лас-Вегасе представили шоу-кар для Гран При 2024 года

И дело даже не в том, что раскраска машины кому-то не понравилась, хотя были и такие. Судя по комментариям в социальных сетях, публика разочарована позицией промоутеров, которые, похоже, не собираются выплачивать болельщикам компенсацию за испорченное настроение в первый день дебютного гоночного уик-энда в Лас-Вегасе. Тогда первая сессия, проходившая поздно вечером в четверг, в связи с форс-мажорными обстоятельствами продолжалась меньше десяти минут, после чего была очень долгая пауза, а затем публику попросили удалиться с трибун.

Причём организаторы гонки даже не сочли нужным извиниться и лишь предложили ваучеры на приобретение сувенирной продукции. Мы писали о коллективном иске против Liberty Media, поданном болельщиками штата Невада – пока судьба этой тяжбы не ясна, и новость о шоу-каре многие из них прокомментировали примерно так: «И это всё?!! А как насчёт моей компенсации?»

Вот ещё вариант: «Когда вы собираетесь вернуть мне деньги за тот бедлам на трассе, который творился в первый день уик-энда?»

А кто-то просто не стал сдерживаться: «99% людей в Лас-Вегасе нет вообще никакого дела до вас, это интересно только 1% богатых …!»

Последнее слово в этом гневном комментарии относится к категории обсценной лексики, поэтому воздержимся от буквального цитирования, но суть понятна.

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