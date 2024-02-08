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Автоспорт

В Williams не планируют менять название команды

В последнее время сразу несколько команд сменили название, подписав контракт с титульным спонсором. Но Джеймс Ваулз уверяет, что с Williams этого не произойдёт.

Джеймс Ваулз: «Williams – один из крупнейших брендов в автоспорте. У меня и у владельцев команды нет никакого желания его менять. Для нас это важно.

Фрэнк Уильямс и его наследие остаются с нами. В раскраске машины есть его логотип. Мне очень хотелось, чтобы он там был. Я здесь не для того, чтобы его заменить, а для того, чтобы продолжить наследие Фрэнка».

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