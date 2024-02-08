У Aston Martin F1 новый официальный партнёр – новостное бизнес-издание Financial Times.

Стороны планируют организовать серию совместных мероприятий. Логотип Financial Times появится на новой AMR24 уже на презентации, которая пройдёт 12 февраля.

Джефферсон Слэк, директор по маркетингу Aston Martin: «Наша команда рада начать партнерство с Financial Times. Вместе мы будем работать над расширением и укреплением нашего коммерческого охвата, сотрудничая на эксклюзивных мероприятиях в течение всего года».

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