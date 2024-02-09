Джордан: Хэмилтон слишком сильно давил на Расселла

Комментируя решение Льюиса Хэмилтона уйти из Mercedes, Тото Вольфф дал понять, что видит новым лидером команды Джорджа Расселла. Бывший руководитель команды Формулы 1 Эдди Джордан высказал сомнения, что молодой британский гонщик сможет стать чемпионом в ближайшие годы.

Эдди Джордан: «Давайте будем честны: Джордж Расселл выиграл всего одну гонку. Считают ли я, что он сможет стать чемпионом в следующем сезоне или через год? Я просто думаю, что Льюис очень сильно давил на него.

Когда в начале прошлого года у Льюиса не было машины, которую он хотел, Джордж смог его обогнать, но это совершенно не беспокоило Льюиса. Не беспокоило, поскольку Льюис не считал, что машина достаточно хороша, чтобы он мог делать свою работу.

Однако по ходу сезона к Льюису вернулась былая форма. И тогда многие из нас задумались: «Может быть, Льюису ещё многое под силу». Думаю, из-за этих перемен он и решил уйти в Ferrari».

Источник