Следить

Автоспорт

Хэмилтону могут не разрешить забрать Боннингтона

Когда сильный гонщик переходит в другую команду, он часто берёт с собой людей из своего окружения, помогавших ему добиваться успеха. В случае с Хэмилтоном речь прежде всего идёт об инженере Петере Боннингтоне.

Мы писали о том, что в Mercedes готовы обсудить этот вопрос, но позже, а сейчас британская пресса пишет, что в последнем контракте Хэмилтона есть особый пункт, не позволяющий Льюису уговаривать других сотрудников команды уйти вместе с ним. Видимо, такая возможность предполагалась.

Но к концовке сезона ситуация вполне может разрешиться. Если Боннингтон сам решит уйти, удержать его будет невозможно.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Матч звезд НХЛ 2024: расписание событий выходных и где смотреть трансляции

Футбол

Юрген Клопп сообщил, что Дарвин Нуньес получил травму в матче с Челси

Автоспорт

Мартин Брандл: Хэмилтон в Ferrari – замечательная история

Футбол

Олимпик Лион арендовал вингера Вест Хэма в аренду

Футбол

Манчестер Сити получил рекордные призовые за прошлый сезон АПЛ

Баскетбол

Джейлен Брансон емоційно відреагував на новину про перший виклик на Матч зірок

Футбол

74-летний тренер получит компенсацию в размере 2,7 млн евро за увольнение со сборной Венесуэлы в прошлом году

Футбол

Жирона не обыграла Реал Сосьедад, гол Яремчука помог Валенсии одолеть Альмерию: результаты матчей 23 тура Ла-Лиги

Бокс

Бывший чемпион мира: «Мощь Джошуа и Фьюри не сравнится»

Бокс

Усик заявил о своем преимуществе, еще неизвестном для Фьюри. О чем он?

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт