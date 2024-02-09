Хэмилтону могут не разрешить забрать Боннингтона

Когда сильный гонщик переходит в другую команду, он часто берёт с собой людей из своего окружения, помогавших ему добиваться успеха. В случае с Хэмилтоном речь прежде всего идёт об инженере Петере Боннингтоне.

Мы писали о том, что в Mercedes готовы обсудить этот вопрос, но позже, а сейчас британская пресса пишет, что в последнем контракте Хэмилтона есть особый пункт, не позволяющий Льюису уговаривать других сотрудников команды уйти вместе с ним. Видимо, такая возможность предполагалась.

Но к концовке сезона ситуация вполне может разрешиться. Если Боннингтон сам решит уйти, удержать его будет невозможно.

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