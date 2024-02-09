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Кевин Магнуссен: Айо Комацу уже заметил слона в комнате

В начале января Айо Комацу сменил Гюнтера Штайнера на посту руководителя Haas. Кевин Магнуссен рассказал, что в команде уже происходят позитивные перемены.

Кевин Магнуссен: «Мне нравится Гюнтер. Всё то время, что я выступал за команду, у меня с ним были прекрасные отношения. Но отрадно видеть перемены в команде.

На мой взгляд здорово, что Айо заметил слона в комнате. Например, то, что траектория нашего развития в прошлом сезоне оказалась не совсем правильной. Определённо в Haas начинается очень захватывающий период».

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