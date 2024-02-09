Кристиан Хорнер не намерен добровольно уходить в отставку

В пятницу в Лондоне начались слушания с участием Кристиана Хорнера, которого обвиняют в ненадлежащем поведении.

Расследование инициировала материнская компания Red Bull после получения жалобы от одной из сотрудниц Red Bull Racing, которая, как считается, обвиняет Хорнера в «контроле над её поведением и текстовыми сообщениями». Слушания продлятся несколько часов, а вердикт, судя по всему, будет вынесен на следующей неделе.

Не исключён вариант, при котором по итогам разбирательств Кристиан Хорнер будет уволен с поста руководителя Red Bull Racing. Источники ESPN сообщают, что Хорнеру было предложено добровольно уйти в отставку, однако он не намерен этого делать.

Презентация новой машины Red Bull RB20 запланирована на 15 февраля. В команде рассчитывают закрыть вопрос с обвинениями в адрес Кристиана Хорнера до этой даты.

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