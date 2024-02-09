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Автоспорт

Петер Байер: Главное – быстрая машина

На презентации раскраски новой машины Visa Cash App RB исполнительный директор команды Петер Байер говорил о том, как родилось столь странное название…

Петер Байер: «С начала прошлого года мы говорили о том, что хотим начать сближение с Red Bull. Кто-то в компании предложил: «Почему бы нам не назвать этих ребят Racing Bulls, чтобы у них была индивидуальность, на которую можно опираться, когда спонсоры поменяются.

Нам пришлось изменить все: название компании, множество деталей, включая налоговую инспекцию, так что это было довольно сложно, но в итоге всё получилось. RB в названии символизирует Red Bull, а Visa и Cash App – сильные бренды.

Да, я не слышал, чтобы многие произносили полное название Aston Martin – Aston Martin Aramco Cowlant Formula 1 Team, я не слышал, чтобы Haas называли Moneygram Haas. Но дело не в этом. Нужно оставаться реалистами и сосредоточиться на работе, создав красивую и быструю машину».

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