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Расследование дела Хорнера продлится несколько недель

В пятницу руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер, которого обвиняют в ненадлежащем поведении, ответил на вопросы приглашённого юриста. В команде рассчитывали, что вопрос разрешится с тем или иным исходом для Хорнера до презентации новой машины RB20, которая запланирована на 15 февраля, но разбирательства потребуют больше времени.

По информации The Race, расследование дела Хорнера может продлиться ещё несколько недель, и не факт, что оно будет закрыто до первого этапа сезона в Бахрейне.

Опросивший Хорнера юрист составит отчёт и направит его в материнскую компанию Red Bull в Австрии, и уже руководство Red Bull будет принимать решение о дальнейшей судьбе Хорнера, основываясь на выводах из отчёта.

Журналисты The Race обратились за комментариями в пресс-службу команды Red Bull Racing, однако там ответили, что все вопросы, касающиеся этого дела, переадресовываются в Австрию.

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