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Себастьян Феттель оставил пост директора GPDA

Себастьян Феттель завершил спортивную карьеру в конце 2022 года, но сохранил пост директора Ассоциации гонщиков Формулы 1 (GPDA), который занимал с 2010 года. Председатель GPDA Алекс Вурц рассказал, что Себастьян оставил свой пост, а на его место не будут выбирать другого гонщика. Таким образом, руководство GPDA сократится до трёх человек – самого Вурца, гонщика Mercedes Джорджа Расселла и юридического консультанта Анастасии Фаул.

Алекс Вурц: «Себастьян ушёл с поста директора, но, безусловно, он остаётся ключевой фигурой в  GPDA. Мы всегда рады, когда Себастьян присоединяется к нашим обсуждениям.

На протяжении большей части истории в руководстве GPDA было три человека, и мы прекрасно справлялись. Учитывая, что у директора, как и любого другого участника GPDA, один голос, наличие трёх или четырёх директоров никак не влияет на результаты голосования».

Решение Себастьяна Феттеля оставить руководящий пост в GPDA можно считать косвенным опровержением сообщений в немецкой прессе, что четырёхкратный чемпион мира задумался о возвращении в Формулу 1.

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