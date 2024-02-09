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Шарль Леклер не готов быть вторым номером при Хэмилтоне

На спонсорском мероприятии Шарль Леклер впервые прокомментировал предстоящее сотрудничество с Льюисом Хэмилтоном, которое начнётся в 2025 году. Гонщик Ferrari не назвал будущего напарника по имени, но дал понять, что не готов быть вторым номером при семикратном чемпионе мира.

«Второе место не является моей целью, – приводит слова Шарля Леклера The Mirror. – У меня единственная цель – выиграть титул. Я рад только тогда, когда побеждаю, поэтому, как я сказал, второе место не входит в число моих устремлений.

Однако нужно ставить перед собой реалистичные цели. Мы всегда настроены оптимистично и каждый раз стараемся делать работу настолько хорошо, насколько это возможно. Мы хотим победить, но учитывая, с каких позиций мы начинали в прошлом году, у Red Bull было большое преимущество.

Поэтому нам нужно как можно быстрее сократить отставание. Команда сделает для этого всё возможное – мы шаг за шагом движемся к тому, чтобы бросить Red Bull вызов».

Комментируя решение Ferrari не продлевать контракт с Карлосом Сайнсом, Шарль сказал: «У нас с ним установились особенные отношения – мы дружим за пределами трассы, и вместе пережили много хорошего.

Мы с Карлосом проводим слишком много времени вместе. Из-за того, что календарь состоит из 24-х гонок, я его вижу даже чаще, чем свою семью!»

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