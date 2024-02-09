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В Сильверстоуне продлили контракт с Формулой 1

Организаторы Гран При Великобритании объявили о продлении на десять лет контракта с Формулой 1. Трасса в Сильверстоуне продолжит принимать этапы чемпионата мира до 2034 года включительно.

Стюарт Прингл, управляющий директор автодрома в Сильверстоуне: «Долгосрочный контракт показывает, насколько Гран При Великобритании важен для Формулы 1, а также является признанием нашего умения организовывать для британских болельщиков событие мирового масштаба. Поддержка зрителей на трибунах британских команд и особенно британских гонщиков делают атмосферу в Сильверстоуне уникальной.

Мы с нетерпением ждём возможности вывести организацию нашего этапа на новый уровень в следующее десятилетие».

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Я рад сообщить, что благодаря достигнутому соглашению Гран При Великобритании останется в календаре ещё на десять лет. Сильверстоун – знаковая трасса в самом сердце истории Формулы 1, и по мере приближения девятого десятилетия, на протяжении которых она принимает Гран При, этап продолжает привлекать болельщиков со всего мира.

Я хочу поблагодарить Стюарта Прингла и всю его команду за преданность делу и напряжённую работу, чтобы вывести Гран При Великобритании на новый уровень. Я с нетерпением жду продолжения плотного сотрудничества на протяжении следующих десяти лет, ведь в Сильверстоуне стремятся к дальнейшему улучшению условий и впечатлений для болельщиков».

Трасса в Сильверстоуне приняла первую в истории гонку Формулы 1, которая прошла 13 мая 1950 года. Как сообщают осведомлённые источники, по новому контракту промоутерский взнос за право принимать Гран При составит 30 миллионов фунтов стерлингов в год.

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