Этапы NXT Gen Cup станут гонками поддержки Формулы E

В Формуле E объявили, что в 2024 году гонками поддержки, которые будут проводиться на некоторых этапах сезона, станет серия NXT Gen Cup. Шведские промоутеры, её организовавшие, позиционируют эти соревнования как «первую в мире полностью электрическую молодёжную серию по турингу, в которой принимают участие как гонщики, так и гонщицы».

Разумеется, идея в том, чтобы помогать молодым талантам набираться опыта и привлекать внимание сильных мира автоспорта, поскольку именно от них, как правило, зависят дальнейшие этапы карьеры.

Гонки NXT Gen Cup – название можно перевести как «Кубок нового поколения» – будут проводиться на всех европейских этапах 10 сезона Формулы E, т.е. в Мизано, Монако, Берлине и Лондоне. Имена участников и участниц, многим из которых нет ещё и 17 лет, обещают объявить на следующей неделе. А первые такие гонки пройдут на итальянском автодроме в Мизано 13 и 14 апреля.

Ещё два этапа серии, успешно дебютировавшей в прошлом году, в качестве гонок поддержки пройдут на этапах кузовного чемпионата DTM на Норисринге и в Хоккенхайме.

Каждая такая гонка длится 20 минут, им предшествуют две 20-минутные тренировки – за исключением этапа Монако, где запланирована только одна сессия свободных заездов. Квалификация тоже займёт 20 минут. В NXT Gen Cup используются гоночные электромобили производства шведской команды Lestrup Racing Team, построенные на базе преднеприводных MINI Cooper SE.

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