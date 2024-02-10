Следить

Автоспорт

Ferrari и Celsius расширили контракт

В прошлом сезоне компания Celsius, производящая энергетические напитки, заключила с командой Ferrari соглашение на три американских этапа – в Майами, Остине и Лас-Вегасе, теперь его решено продлить на весь сезон.

Логотипы Celsius появятся на машинах и комбинезонах гонщиков. В Celsius рассматривают Формулу 1 как ключевую часть своего плана расширения, недавно объявив о выходе в Канаду, Великобританию и Ирландию – и на более глобальные рынки с учётом перехода в Скудерию Льюиса Хэмилтона в 2025 году.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Жирона не обыграла Реал Сосьедад, гол Яремчука помог Валенсии одолеть Альмерию: результаты матчей 23 тура Ла-Лиги

Теннис

Терещук вышел на второе место среди капитанов сборной Украины и другие статистические итоги матча против США в Кубке Дэвиса

Футбол

Хобленко подписал полноценный контракт с ЛНЗ

Баскетбол

Перформанс тижня в Суперлізі: Закурдаєв знову запалив проти «Запоріжжя» – це його улюблений суперник у сезоні

Баскетбол

Кумінга вгатив потужний данк в матчі проти «Мемфіса». Камери впіймали геніальну реакцію Стефа Каррі

Баскетбол

Вихованець футбольного «Ньюкасла» дебютував у НБА. До 14 років він взагалі не займався баскетболом

Бокс

Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»

Баскетбол

БИПА сенсационно вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET

Футбол

Египет уволил главного тренера после провала на Кубке Африки

Автоспорт

В Mercedes намерены обсудить вопрос об инженере Льюиса

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт