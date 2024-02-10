Ferrari и Celsius расширили контракт

В прошлом сезоне компания Celsius, производящая энергетические напитки, заключила с командой Ferrari соглашение на три американских этапа – в Майами, Остине и Лас-Вегасе, теперь его решено продлить на весь сезон.

Логотипы Celsius появятся на машинах и комбинезонах гонщиков. В Celsius рассматривают Формулу 1 как ключевую часть своего плана расширения, недавно объявив о выходе в Канаду, Великобританию и Ирландию – и на более глобальные рынки с учётом перехода в Скудерию Льюиса Хэмилтона в 2025 году.

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