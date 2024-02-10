Следить

Автоспорт

McLaren и Dropbox подписали многолетний контракт

В McLaren объявили о подписании многолетнего контракта с компанией Dropbox, которая оказывает услуги по облачному хранению данных.

Компания получила статус официального технологического партнёра команды, а её логотипы появятся на машине MCL38, гоночных шлемах и комбинезонах Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «В мире высокой конкуренции, каковым является Формула 1, надёжность и скорость имеют решающее значение во всех сферах бизнеса. Здорово иметь в партнёрах компанию Dropbox, которая поможет команде работать эффективно и слаженно».

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Георгиев сделал 9 сэйвов и выграл 100 тысяч долларов в конкурсе на Матче звезд НХЛ

Футбол

Жирона не обыграла Реал Сосьедад, гол Яремчука помог Валенсии одолеть Альмерию: результаты матчей 23 тура Ла-Лиги

Теннис

Терещук вышел на второе место среди капитанов сборной Украины и другие статистические итоги матча против США в Кубке Дэвиса

Футбол

Российский форвард Кучеров не попал в Топ-8 в конкурсах на Матче звезд НХЛ

Баскетбол

Кумінга вгатив потужний данк в матчі проти «Мемфіса». Камери впіймали геніальну реакцію Стефа Каррі

Баскетбол

Перформанс тижня в Суперлізі: Закурдаєв знову запалив проти «Запоріжжя» – це його улюблений суперник у сезоні

Бокс

Красюк рассказал о потенциально новом сопернике Усика на бой 17 февраля

Футбол

Хобленко подписал полноценный контракт с ЛНЗ

Баскетбол

Вихованець футбольного «Ньюкасла» дебютував у НБА. До 14 років він взагалі не займався баскетболом

Футбол

Египет уволил главного тренера после провала на Кубке Африки

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт