McLaren и Dropbox подписали многолетний контракт

В McLaren объявили о подписании многолетнего контракта с компанией Dropbox, которая оказывает услуги по облачному хранению данных.

Компания получила статус официального технологического партнёра команды, а её логотипы появятся на машине MCL38, гоночных шлемах и комбинезонах Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «В мире высокой конкуренции, каковым является Формула 1, надёжность и скорость имеют решающее значение во всех сферах бизнеса. Здорово иметь в партнёрах компанию Dropbox, которая поможет команде работать эффективно и слаженно».

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