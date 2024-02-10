Серия Extreme E лишилась двух команд

До начала четвёртого сезона внедорожной электрической серии Extreme E остаётся меньше недели, но только на днях стало известно, что в первом этапе сезона примут участие всего семь команд. X44, команда Льюиса Хэмилтона, и американская Chip Ganassi Racing почти одновременно объявили, что не планируют выходить на старт в 2024 году.

При этом обе были довольно сильными коллективами – та же X44 в 2022-м стала чемпионом серии, за неё тогда выступали Себастьен Лёб, девятикратный чемпион мира по ралли, и испанская гонщица Кристина Гутьеррес, в этом году выигравшая «Дакара» в зачёте Challenger.

Но Extreme E готовится к серьёзным реформам, на 2025 год запланирован переход на машины с силовыми установками, работающими на водороде, и название серии сменится на Extreme H. Команда Льюиса Хэмилтона не привела конкретных объяснений своего решения, но вполне вероятно, что причины примерно те же, что и в случае с Ganassi.

В заявлении, опубликованном американской командой, выступавшей в Extreme E при поддержке концерна General Motors и продвигавшей бренды GMC и Hummer, говорится:

«Chip Ganassi Racing может подтвердить, что команда не будет участвовать в в серии Extreme E в 2024 году. Мы искренне благодарим за возможность быть частью этой инновационной серии и будем следить за её дальнейшим развитием.

Мы намерены внимательно наблюдать за тем, как серия и её технические партнёры продолжают способствовать прогрессу автоспорта и готовятся к переходу на модернизированные внедорожники с водородными силовыми установками».

Как пишет Racer, именно предстоящий переход на такие силовые установки и заставил Ganassi Racing сойти с дистанции, поскольку в настоящее время у General Motors нет особого интереса к водородным технологиям.

По аналогичной причине из Extreme E в конце прошлого года ушла немецкая команда Abt, выступавшая при поддержке Cupra, одного из брендов концерна Volkswagen Group.

Но не исключено, что кто-то из ушедших команд в будущем ещё вернётся. В частности, такое предположение можно сделать на основе заявления Алехандро Агага, поблагодарившего Chip Ganassi Racing и General Motors за три года участия в Extreme E.

«General Motors был важным послом нашей гоночной серии, но поскольку мы связываем наше будущее с переходом на водородные силовые установки, для концерна вполне логично продолжать направлять все усилия на рынок электромобилей, – сказал исполнительный директор и основатель Extreme E. – Хотя Chip Ganassi Racing не примет участия в 4-м сезоне, она остаётся сторонником нашей уникальной формы внедорожных соревнований, особенно в контексте предстоящего в 2025 году превращения серии в Extreme H. Мы надеемся, что они ещё вернутся…»

На фоне ухода известных команд руководство серии приветствует появление новой – в конце января мы рассказывали, что в этом году на старт сезона впервые выйдет команда SUN Minimeal, принадлежащая SUN AG, швейцарскому производителю продуктов питания.

Первый этап 4 сезона пройдёт в Саудовской Аравии 17 и 18 февраля.

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