Юки Цунода: Надеюсь, мы сможем бороться с Red Bull

В 2024 году команда AlphaTauri изменила название на RB и пригласила новых специалистов. Юки Цунода надеется, что благодаря переменам он сможет не только регулярно бороться за места в первой десятке на финише, но и периодически будет навязывать борьбу гонщикам Red Bull Racing.

Юки Цунода: «В команде не до конца довольны достижениями двух последних лет. В 2023-м во второй половине сезона мы смогли навязать борьбу соперникам, но в первых гонках у нас были серьёзные проблемы.

Мы рассчитываем, что в этом году с самого начала сезона окажемся конкурентоспособными и будем бороться за более высокие результаты. Команда голодна до результатов, и это позитивно. У команды была конкурентоспособная машина в 2021-м, и в этом сезоне нам необходимо повторить те результаты.

К нам присоединились сотрудники, обладающие огромным опытом. Я рассчитываю, что благодаря работе с ними смогу добиться дальнейшего прогресса, получу от них новые знания и стану лучше.

Алан Пермейн становился чемпионом вместе с Renault – у него особый стиль мышления, который необходим команде. Мы стремимся не просто к тому, чтобы финишировать в десятке. Я надеюсь, что в какой-то момент мы сможем бороться с Red Bull Racing. Думаю, у нас всё получится».

Отвечая на вопрос о конкретных целях на 2024 год, Юки сказал: «Учитывая все перемены и приход новых опытных специалистов, у нас довольно высокие ожидания. В то же время собрать всех в единое целое будет не так и просто, поскольку новым сотрудникам нужно адаптироваться в команде, чтобы работать с полной отдачей. На это потребуется время, поэтому я не ожидаю, что мы с первой же гонки начнём бороться за что-то серьёзное.

Лоран Мекис призывает нас быть реалистами, поэтому в первых нескольких гонках наша главная задача заключается в адаптации новых сотрудников в команде. Для начала необходимо построить прочный фундамент для будущего. Я надеюсь, что машина окажется быстра, но у меня нет особых ожиданий от первых гонок сезона».

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