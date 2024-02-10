В Aston Martin объявили нового партнёра

В Aston Martin объявили о начале сотрудничества с Regent Seven Seas Cruises. Компания занимается организацией люксовых морских круизов и получила статус глобального круизного партнёра команды Формулы 1.

В предстоящем сезоне логотипы Regent Seven Seas Cruises появятся на машинах Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла, их гоночных комбинезонах и униформе сотрудников команды.

Джефферсон Слэк, управляющий директор по коммерции и маркетингу: «Команда Aston Martin рада отправиться в круиз вместе с Regent Seven Seas Cruises. Эта компания полностью разделяет нашу приверженность к скорости и стремление к совершенству.

Оба бренда понимают, насколько важны моменты, которые случаются раз в жизни, и насколько необходимо внимание к деталям. Я знаю, что вместе мы сможем предложить гостям со всего мира беспрецедентные впечатления и возможность отпраздновать важные моменты».

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