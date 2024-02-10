В Ferrari представили новую униформу гонщиков

В команде Ferrari готовятся к предстоящей презентации новой машины, SF-24, но уже в преддверии этого события решили подогреть к нему интерес, представив униформу гонщиков образца 2024 года.

«Представляем наши новые гоночные комбинезоны. Красный, жёлтый и белый цвета смотрятся отлично!» – таким кратким комментарием команда сопроводила серию фотографий, на которых мы видим Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, примеряющих обновки.

Разумеется, такое сочетание цветов, традиционное для Скудерии, будет использоваться и в оформлении машины, но также мы видим своего рода намёки на общий стиль, навевающий некие ностальгические нотки. Вероятно, в Ferrari хотят напомнить, что стратегическая цель команды под руководством Фредерика Вассёра – вернуть себе былую победную славу. Будут ли этому способствовать новые стилевые решения, станет понятно через какое-то время.

Презентация новой машины запланирована на 13 февраля.

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