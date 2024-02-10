В Honda начинают отмечать 60-летие участия в Формуле 1

В 2024 году исполняется 60 лет с того дня, когда машина японской компании Honda впервые вышла на старт гонки в Формуле 1. 2 августа 1964 американец Ронни Бакнум принял участие в Гран При Германии: он выступал на Honda RA271 с V-образным 12-цилиндровым двигателем RA271E рабочим объёмом 1495 куб. см.

Машина под №20 была выставлена на старт заводской командой Honda R&D Company, на ней Бакнум показал 22-время в квалификации и был последним, кого допустили к участию в гонке на Северной петле Нюрбургринга. Гран При для него сложился не самым удачным образом, хотя формально он был классифицирован 13-м.

На следующем этапе сезона, а это был Гран При Италии в Монце, Бакнум показал уже 10-е время в квалификации, однако до финиша не добрался из-за проблем с тормозами. Тем не менее начало было положено, и вот теперь, 60 лет спустя, в Формуле 1 доминирует Red Bull Racing, на машинах которой стоят двигатели Honda. Такие же силовые установки использует и команда, которая с этого года называется Visa Cash App RB F1.

«1964-й навсегда останется особенным годом для Honda, ведь именно тогда логотипы нашей компании впервые появились в Формуле 1, – такой комментарий появился на страницах Honda Racing Global в социальных сетях, причём он сопровождает стильный плакат с изображением той самой машины RA271. – Всё правильно, в этом году исполняется 60 лет со времени нашей первой гонки, и в этой связи у нас есть кое-какие планы.

Презентация команды VCARB F1 знаменует старт юбилейной программы Honda, и мы вспоминаем нашу первую гонку, Гран При Германии 1964 года».

Надо полагать, какой будет программа празднования этого знаменательного события, станет понятно позже, уже по ходу сезона, а кульминацией станет Гран При Японии. Но пока в Honda не торопятся сообщать подробности.

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